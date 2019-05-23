Депутаты Заксобрания ЯНАО одобрили отчет об исполнении окружного бюджета за 2018 год. Против утверждения проекта закона выступили представители оппозиционных фракций регионального парламента.
Первый замглавы окружного департамента финансов Андрей Захаров сообщил, что доход ямальского бюджета в 2018 году составил 212 млрд рублей. Основную прибыль в казну Ямала принесли дочерние компании «Газпрома» (39%). Меньшие поступления в бюджет отправили «НОВАТЭК» (19%), «Газпром нефть» (10%) и предприятия «Роснефти» (3%). При этом власти Ямала в прошлом году потратили 167 млрд рублей, а профицит составил 45,2 млрд рублей.
Перед голосованием по проекту закона высказались представители всех парламентских фракций. Депутат от КПРФ Елена Кукушкина уточнила, что избиратели не чувствуют улучшения уровня жизни. «Если заработная плата повышается, то даже повышение съедается инфляцией. В округе действуют программы, но проблемы растут. Они решаются, но крайне медленно», — отметила Кукушкина. Лидер фракции ЛДПР Александр Голубенко высказал претензии по реализации дорожного строительства, а справедливоросс Валерий Степанченко уточнил, что регион отстает от соседей по темпам ввода нового жилья. «Мы занимаем 50-60-е место. При этом Тюменская область находится на лидирующих позициях», — уточнил депутат. Глава единороссов в заксобрании Ямала Виктор Казарин согласился с высказанными претензиями и уточнил, что они будут учтены в проекте бюджета на новый год.
В итоге против проекта закона проголосовали только представители оппозиции — Степанченко и Кукушкина, воздержались от голосования Голубенко и Иван Вершинин (оба из ЛДПР). Большинство депутатов, которые представляют «Единую Россию», поддержали и приняли проект.
Ранее «URA.RU» сообщало, что профицит бюджета региона сформировался за счет роста добычи углеводородов на Ямале и устойчивых цен на мировых рынках. Также округ привлек дополнительных инвестиций на 1,7 миллиарда рублей и получил около 3,5 миллиарда рублей из федерального бюджета в качестве компенсации за выпадающие доходы.