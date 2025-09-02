Экономист объяснила, почему ЦБ может ускорить снижение ключевой ставки

Экономист Донец: от ЦБ ждут снижения ключевой ставки сразу до 16%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Замедлить снижение ключевой ставки могут геополитическая ситуация и дополнительные расходы бюджета, отмечает Софья Донец
Замедлить снижение ключевой ставки могут геополитическая ситуация и дополнительные расходы бюджета, отмечает Софья Донец Фото:

Рынок ждет от Банка России снижения ключевой ставки по итогам заседания совета директоров 12 сентября сразу на два процентных пункта — до 16%. Об этом рассказала в интервью URA.RU главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.

«Если посмотреть на котировки на облигационном и денежном рынках, скорее в них заложено ожидания снижения на два процентных пункта. На это указывают все экономические тренды — инфляция замедляется быстрее ожиданий, а кредитование — еще быстрее. И с прошлого заседания все только ускорилось», — отметила эксперт.

При этом Донец отметила, что на решение могут повлиять геополитическая ситуация и обсуждение бюджета этого и следующего годов. Снижение на один процентный пункт тоже вполне вероятно, добавила Донец.

При этом сохранение ставки на действующем уровне и тем более ее повышение экономист считает маловероятным. «Для такого разворота нужны очень резкие аргументы. Например, решение правительства резко повысить бюджетные расходы. Но такие сюрпризы вряд ли случатся, а ставка и так поднялась очень высоко», — объяснила собеседница URA.RU. Она подчеркнула, что при охлаждении экономики для ЦБ логично двигаться от жесткой политики к нейтральной, то есть к ставке ближе к 10%, чем к 20%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рынок ждет от Банка России снижения ключевой ставки по итогам заседания совета директоров 12 сентября сразу на два процентных пункта — до 16%. Об этом рассказала в интервью URA.RU главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец. «Если посмотреть на котировки на облигационном и денежном рынках, скорее в них заложено ожидания снижения на два процентных пункта. На это указывают все экономические тренды — инфляция замедляется быстрее ожиданий, а кредитование — еще быстрее. И с прошлого заседания все только ускорилось», — отметила эксперт. При этом Донец отметила, что на решение могут повлиять геополитическая ситуация и обсуждение бюджета этого и следующего годов. Снижение на один процентный пункт тоже вполне вероятно, добавила Донец. При этом сохранение ставки на действующем уровне и тем более ее повышение экономист считает маловероятным. «Для такого разворота нужны очень резкие аргументы. Например, решение правительства резко повысить бюджетные расходы. Но такие сюрпризы вряд ли случатся, а ставка и так поднялась очень высоко», — объяснила собеседница URA.RU. Она подчеркнула, что при охлаждении экономики для ЦБ логично двигаться от жесткой политики к нейтральной, то есть к ставке ближе к 10%, чем к 20%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...