Экономист объяснила, почему ЦБ может ускорить снижение ключевой ставки

Рынок ждет от Банка России снижения ключевой ставки по итогам заседания совета директоров 12 сентября сразу на два процентных пункта — до 16%. Об этом рассказала в интервью URA.RU главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.
«Если посмотреть на котировки на облигационном и денежном рынках, скорее в них заложено ожидания снижения на два процентных пункта. На это указывают все экономические тренды — инфляция замедляется быстрее ожиданий, а кредитование — еще быстрее. И с прошлого заседания все только ускорилось», — отметила эксперт.
При этом Донец отметила, что на решение могут повлиять геополитическая ситуация и обсуждение бюджета этого и следующего годов. Снижение на один процентный пункт тоже вполне вероятно, добавила Донец.
При этом сохранение ставки на действующем уровне и тем более ее повышение экономист считает маловероятным. «Для такого разворота нужны очень резкие аргументы. Например, решение правительства резко повысить бюджетные расходы. Но такие сюрпризы вряд ли случатся, а ставка и так поднялась очень высоко», — объяснила собеседница URA.RU. Она подчеркнула, что при охлаждении экономики для ЦБ логично двигаться от жесткой политики к нейтральной, то есть к ставке ближе к 10%, чем к 20%.
