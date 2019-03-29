Сверхдоходы ямальского бюджета решили отложить на «черный день»

По итогам 2018 года бюджет Ямала был исполнен с профицитом более 45 миллиардов рублей. Не потраченные сверхдоходы было решено преобразовать в «подушку безопасности», которая поможет региону в случае ухудшения экономической ситуации и падения цен на нефть и газ. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе правительства региона.
«Часть профицита, сложившегося по результатам исполнения окружного бюджета за 2018 год, планируется направить на формирование финансового резерва, иначе говоря, „подушку безопасности“, которая будет использована бюджетом при ухудшении экономической ситуации в автономном округе», — рассказали в правительстве. Сумму, отложенную на «черный день», в правительстве не сообщили.
Там отметили, что Ямал значительная часть бюджета региона формируется из налоговых отчислений нефтегазовых компаний. Соответственно, доходы сильно зависят от мировых цен на энергоносители. Чтобы снизить влияние этих доходов, всем субъектам РФ было рекомендовано, согласно концепции повышения эффективности бюджетных расходов до 2024 года, внедрять «бюджетное правило» по аналогии с Российской Федерацией.
Всего в 2018 году доходная часть ямальского бюджета составила 220,5 миллиарда рублей. Расходы региона составили 167,3 млрд рублей. Рост доходов, по сравнению с предыдущим годом, составил 21%. На размере профицита сказался рост добычи углеводородов на Ямале и устойчивые цены на мировых рынках. Кроме того, регион привлек дополнительных инвестиций на 1,7 миллиарда и получил около 3,5 миллиарда рублей из федерального бюджета в качестве компенсации за выпадающие доходы.