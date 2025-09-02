В аэропорту Новосибирска пассажиров незаконно высадили с рейсов в ЯНАО и ХМАО

В международном аэропорту Новосибирска имени А.И. Покрышкина 31 августа произошла задержка рейсов авиакомпании «Сибирь» в Новый Уренгой (ЯНАО) и Сургут (ХМАО). При этом четыре пассажира столкнулись с необоснованным отказом в посадке на рейсы — им сообщили об отсутствии свободных мест на борту, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«Установлено, что вчера в международном аэропорту Новосибирска имени А.И. Покрышкина по причине позднего прибытия воздушных судов объявлены задержки выполнения авиарейсов авиакомпании „Сибирь“ в города Новый Уренгой и Сургут», — сообщается в telegram-канале ведомства. Четырем пассажирам необоснованно отказали в посадке на эти рейсы из-за нехватки мест на борту.
По данному факту Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров. Сотрудники ведомства провели личный прием граждан в мобильной приемной и организовали надзорные мероприятия. В настоящее время все пассажиры отправлены в пункты назначения другими рейсами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.