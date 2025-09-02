ХМАО и ЯНАО вошли в топ-3 регионов с самой низкой безработицей

За второй квартал 2025 года в России наблюдается положительная динамика на рынке труда, особенно впечатляющие результаты демонстрируют северные регионы — ЯНАО и ХМАО. Там показатель безработицы составляет всего 1%. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на обзор рейтингового агентства «Эксперт РА».
«Средний уровень безработицы в России в апреле — июне 2025 года снизился до 2,2% против 2,5% в среднем за 2024 год. Самые низкие показатели зафиксированы в Москве (0,8%), ЯНАО и ХМАО (по 1%)», — сказано на сайте издания.
На фоне общей положительной динамики контрастно выделяется ситуация в регионах Северного Кавказа. Если в Карачаево-Черкесии уровень безработицы составляет 6,7%, то в Ингушетии этот показатель достигает критического значения в 26,1%.
