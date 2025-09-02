Ветеринарам ЯНАО повысили зарплаты

Средний размер оклада ветеринара равен примерно 30 тысячам рублей
Оклады сотрудников «Окружного центра ветеринарии» в ЯНАО проиндексировали на 7,6%. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Дмитрий Артюхов.
«Об оплате труда работников государственного бюджетного учреждения «Окружной центр ветеринарии»… Размеры должностных окладов установлены с учетом индексации, предусмотренной постановлением правительства ЯНАО», — написано в документе.
Из постановления следует, что размеры окладов сотрудников начинаются от 24 146 рублей, а заканчиваются 71 001 рублем. При этом, средний оклад ветеринара равен примерно 30 тысячам рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!