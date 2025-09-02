Ветеринарам ЯНАО повысили зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Средний размер оклада ветеринара равен примерно 30 тысячам рублей
Средний размер оклада ветеринара равен примерно 30 тысячам рублей Фото:

Оклады сотрудников «Окружного центра ветеринарии» в ЯНАО проиндексировали на 7,6%. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Дмитрий Артюхов.

«Об оплате труда работников государственного бюджетного учреждения «Окружной центр ветеринарии»… Размеры должностных окладов установлены с учетом индексации, предусмотренной постановлением правительства ЯНАО», — написано в документе.

Из постановления следует, что размеры окладов сотрудников начинаются от 24 146 рублей, а заканчиваются 71 001 рублем. При этом, средний оклад ветеринара равен примерно 30 тысячам рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Оклады сотрудников «Окружного центра ветеринарии» в ЯНАО проиндексировали на 7,6%. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Дмитрий Артюхов. «Об оплате труда работников государственного бюджетного учреждения «Окружной центр ветеринарии»… Размеры должностных окладов установлены с учетом индексации, предусмотренной постановлением правительства ЯНАО», — написано в документе. Из постановления следует, что размеры окладов сотрудников начинаются от 24 146 рублей, а заканчиваются 71 001 рублем. При этом, средний оклад ветеринара равен примерно 30 тысячам рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...