Россия, Китай и Монголия приблизились к историческому решению

Ситуация с проектом газопровода «Сила Сибири — 2», договориться о реализации которого Россия, Китай и Монголия пока не могут, близка к развязке. Эксперты говорят, что пока Москва и Пекин не могут договориться о цене газа для Поднебесной. Но голубое топливо ждут в Улан-Баторе. Есть надежда, что сегодняшняя встреча трех лидеров станет еще одним шагом к решению вопроса.
Рабочий день президента РФ Владимира Путина сегодня начался в Доме народных собраний в Пекине. И первым в череде встреч стал разговор с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. Как сказал в начале беседы Си, это уже седьмая трехсторонка.
«В Китае говорят: нужны три кола, чтобы подпереть забор, и даже герою нужны три помощника. Будучи дружественными соседями, объединенными общими горами и реками и разделяющими единую судьбу, Китай готов вместе с Россией и Монголией укреплять политическое взаимодоверие, отстаивать изначальную цель в сотрудничестве и устранять внешние помехи, сообща продвигать высококачественное развитие трехстороннего сотрудничества», — заявил китайский лидер в начале переговоров.
Президент Путин подтвердил, что сотрудничество трех стран развивается на взаимовыгодных, равноправных и многоплановых основах. «Это вполне естественно, потому что у трех наших стран много общего. Мы разделяем заинтересованность в совместном развитии политических, экономических и гуманитарных связей.
А главное – Россия, Китай и Монголия являются добрыми соседями, и наши народы объединяют давние традиции дружбы и взаимной поддержки», — сказал Путин.
В свою очередь монгольский лидер отметил, что встреча «тройки» имеет «особое историческое значение, так как совпадает с празднованием великой общей победы». «Монгольская сторона придает особое значение реализации совместных проектов в таких направлениях, как развитие инфраструктуры экономического коридора, транспорт, логистика, энергетика и торговля», — отметил Хурэлсух.
Последний раз в трехстороннем формате Путин, Си и Хурэлсух встречались в 2022 году. Эксперты по-разному оценивают уровень отношений и этом «треугольнике»: если у России с обоими соседями выстроено доверительное партнерство, то вот у Китая с Монголией остается определенная сдержанность. На этом фоне стороны продолжают попытки договориться по крупнейшему инвестиционному проекту — строительству газопровода «Сила Сибири — 2».
С газопроводом «Сила Сибири — 2», который должен пройти из России в Китай через территорию Монголии, вопрос «подвис». Проект есть, финансирование есть, но нет договоренности по итоговой цене за газ, который будет поставляться в Поднебесную, объясняют эксперты. Китай требует установить для него цену на уровне не мирового, а внутреннего рынка России, говорит аналитик Владимир Демидов.
«Около месяца назад Монголия предложила возобновить переговоры, потому что для нее вопрос газификации – крайне важен. В энергобалансе Монголии газ занимает всего около двух процентов. А потребность в этом ресурсе есть, поскольку идет строительство новых производств», — полагает Демидов.
Китай меньше, чем Монголия, заинтересован в строительстве новой ветки из России, объясняют аналитики. Уже сейчас действующий газопровод «Сила Сибири» вышла на проектную мощность — 38 млрд кубометров в год.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков говорит, что, согласно проекту, Россия готова поставлять в Китай по «Силе Сибири — 2» до 50 млрд кубометров газа. Но, по словам Юшкова, в Пекине и так считают, что объемы закупки газа у России слишком велики. Повышать зависимость от РФ в этой сфере никто не хочет, поэтому и считают возможным торговаться и тянуть время.
«У Китая была стратегия диверсифицировать источники поставки углеводородов, поэтому его несколько пугает то, что Россия для него стала крупнейшим экспортером нефти и газа. Поэтому перспектива еще больше увеличивать эту зависимость Пекин пугает.
Ведь, помимо проекта «Сила Сибири — 2» мы поставляем немного СПГ, а в 2027 году заработает еще один газопровод — дальневосточный маршрут: ответвление от газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток». Это будет еще 10 миллиардов кубов», — отметил Юшков.
По мнению Юшкова, если сегодня Путину удастся договориться с Си Цзиньпином о запуске проекта «Сила Сибири — 2», газопровод можно будет построить за 4-5 лет (это быстрее, чем строилась «Сила Сибири», поскольку здесь есть готовое месторождение, откуда и будут тянуть трубу в Китай). Сразу 50 миллиардов кубов Китай у России покупать не будет — ему столько не нужно. Та же «Сила Сибири» выводилась на полную мощность почти 10 лет, объясняет Юшков.
«Но при всех опасениях Китая, касающихся того, что он попадет в полную зависимость от российского газа, для него важна безопасность и надежность поставок. В Пекине понимают, что это будут прямые поставки, и никакая „третья сторона“ под давлением США не сможет их перекрыть. И это выгодное преимущество России», — заключил эксперт.
