Президент Национальной медицинской палаты, академик Леонид Рошаль подвергся резкой критике со стороны своих коллег. Причиной нападок стало предложение Рошаля вернуть систему распределения для выпускников медвузов.
В ходе форума ОНФ в Сочи Рошаль высказал идею вернуться к практике распределения выпускников медицинских вузов, обучающихся за государственный счет. «Если бы мы приняли пять лет тому назад распределение выпускников учебных заведений, которые обучаются, подчеркиваю, за государственный счет — и не только тех, которых (по целевому набору. — Ред.) направляют и оплачивают (учебу. — Ред.), — на работу на три-четыре года, как это было, и никто от этого не помер, мы бы быстро, в течение года-двух решили проблему (кадрового дефицита. — Ред.)», — заявил Леонид Рошаль. Глава государства Владимир Путин в ответ пообещал обсудить эту идею с Минздравом.
«А вот я полностью поддерживаю предложение Леонида Михайловича! Более того, я считаю, что врачей надо не только распределять, но и приковывать к рабочим местам, а при попытке побега расстреливать на месте», — написал на своей странице в Facebook врач-невролог, кандидат медицинских наук Павел Бранд. «Хотя есть еще вариантик, — продолжил доктор. — Недаром же мы наращиваем военную мощь? Надо быстренько захватить какую-нибудь соседнюю страну и угнать всех их врачей в рабство! Быстро, просто, эффективно».
Хирург Михаил Черкашин в свою очередь поиронизировал: «Четыре курса и вперед — работать по распределению на 3-5 лет. Так кадровый дефицит еще быстрее решим». Его коллега эндоскопист Андрей Захаров предложил «учебу в меде приравнять к судимости». В бурных обсуждениях коллеги Рошаля также высказали идею «кроме минздрава никуда не брать на работу» и отправлять врачей на работу «сразу за Урал».