Дома у экс-министра Абызова нашли наркотики

В квартире бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества, нашли наркотические вещества. Об этом сообщил следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Сергей Степанов в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении ареста Абызова.
Какое именно вещество и сколько его было найдено, пока не уточняется, передает РИА «Новости». Отмечается, что наркотики нашли во время обыска в доме Абызова. По информации telegram-канала «Говорит Москва», по факту обнаружения наркотиков возбуждено уголовное дело. Позже telegram-канала «360tv» сообщил, что было возбуждено не уголовное, а административное дело в отношении «неустановленных лиц». Также следствие попросило оставить экс-министра в СИЗО, опасаясь, что он может сбежать в Британию или Италию, где у него есть недвижимость.
По словам следователя, бывший министр выводил похищенные деньги, даже когда находился в СИЗО. «Эти денежные средства уже были переведены, когда он находился в СИЗО, эти средства были арестованы, 30 миллионов рублей, а также 5 миллионов Григорьевой [гражданской супруги]», — рассказал Степанов.
Экс-министра Михаила Абызова задержали 27 марта, после его прибытия в Россию. Через некоторое время следователи сообщили, что на его денежные средства был наложен арест. Незадолго до этого Абызов пытался снять деньги со счетов, передает агентство Nation News. Ранее «URA.RU» сообщало, что, по одной из версий, Абызов прилетел в Россию на день рождения бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича. Однако сам Дворкович заявил, что не звал Абызова на праздник.