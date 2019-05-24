Суд рассмотрит вопрос об отмене выборов мэра Челябинска

Оппозиция продолжает оспаривать победу Владимира Елистратова (на фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы мэра Челябинска

Советский районный суд Челябинска 24 мая вернется к рассмотрению иска об отмене итогов выборов главы городской администрации. Об этом сообщается в базе данных судебных дел.

Иск подал глава областной организации партии «Яблоко» Ярослав Щербаков. Он сам принимал участие в конкурсе, но комиссия не рекомендовала его кандидатуру гордуме. В итоге 26 февраля главой города стал Владимир Елистратов.

Щербаков усмотрел в произошедшем ряд процедурных нарушений, что стало поводом для обращения в суд. Первый иск по формальным основаниям отказались рассматривать в областной инстанции. Второй рассматривается в районном суде, причем на процесс вызвали мэра города.

«Принято решение о привлечении в качестве заинтересованного лица действующего главы Челябинска, поскольку его права и обязанности могут быть затронуты при разрешении административного дела», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе суда.

Тем временем Щербаков сообщил, что будет участвовать в выборах губернатора Челябинской области, которые состоятся 8 сентября. Он намерен официально выдвинуться от челябинского «Яблока»»,