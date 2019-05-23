Мэр Владивостока проводил выпускников в «последний путь». ВИДЕО

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 16:43
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Последний звонок. Архив Челябинск, последний звонок, выпускной
Глава города заявил, что после школы дети отправятся в «последний путь»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Владивостока Олег Гуменюк ошибся в поздравительной речи и отправил школьников в «последний путь». Такую оговорку глава города сделал на выпускном, который прошел в одном из местных лицеев.

«В Техническом лицее насмешил всех собравшихся мэр Владивостока Олег Гуменюк», — пишет издание VL.RU. Глава города проводил выпускников «похоронной» речью. Сначала мэр пожелал школьникам «доброго пути». Но в конце речи Гуменюк, приглашая собравшихся на общегородской праздник, отправил выпускников «в последний путь жизни».

Выпускников не смутила «траурная» речь мэра. Судя по кадрам с мероприятия, большинство из присутствующих улыбкой отреагировали на ошибку главы города.

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