В Челябинске задержали «главного врага» обманутых дольщиков

Бизнесмену-строителю грозит отправка в СИЗО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске задержан и помещен в изолятор временного содержания глава Группы компаний «Серебряный ключ» Александр Сребрянский. Об этом сообщили «URA.RU» в региональном полицейском главке.

«Сребрянский задержан 23 мая в рамках ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ на двое суток. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Задержание произошло после того, как новый глава региона Алексей Текслер побывал на нескольких объектах, строительство которых вели контролируемые Сребрянским фирмы. «У господина Сребрянского почти три десятка объектов в Челябинске и Копейске (город-спутник областного центра — ред.), почти 2300 дольщиков, а он по углам бегает, скрывается и ничего не делает», — обрисовал свое видение проблемы губернатор в разговоре с обманутыми дольщиками. При этом всего на Южном Урале насчитывается порядка четырех тысяч человек, оставшихся без квартир, за которые они заплатили деньги.

В прошлом году застройщику предъявили обвинение по двум эпизодам мошенничества — в общей сложности дольщики потеряли почти 90 млн рублей. Какое-то время бизнесмен находился под домашним арестом, затем внес залог и обрел свободу. По информации агентства, накануне задержания силовики заподозрили его в намерении покинуть Россию.