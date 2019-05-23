22 мая 2019

В Челябинске задержали «главного врага» обманутых дольщиков

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 18:28
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Бизнесмену-строителю грозит отправка в СИЗОФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске задержан и помещен в изолятор временного содержания глава Группы компаний «Серебряный ключ» Александр Сребрянский. Об этом сообщили «URA.RU» в региональном полицейском главке.

«Сребрянский задержан 23 мая в рамках ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ на двое суток. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Задержание произошло после того, как новый глава региона Алексей Текслер побывал на нескольких объектах, строительство которых вели контролируемые Сребрянским фирмы. «У господина Сребрянского почти три десятка объектов в Челябинске и Копейске (город-спутник областного центра — ред.), почти 2300 дольщиков, а он по углам бегает, скрывается и ничего не делает», — обрисовал свое видение проблемы губернатор в разговоре с обманутыми дольщиками. При этом всего на Южном Урале насчитывается порядка четырех тысяч человек, оставшихся без квартир, за которые они заплатили деньги.

В прошлом году застройщику предъявили обвинение по двум эпизодам мошенничества — в общей сложности дольщики потеряли почти 90 млн рублей. Какое-то время бизнесмен находился под домашним арестом, затем внес залог и обрел свободу. По информации агентства, накануне задержания силовики заподозрили его в намерении покинуть Россию.

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© Служба новостей «URA.RU»
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