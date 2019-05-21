Министр строительства Виктор Тупикин (слева) жалуется губернатору Алексею Текслеру на нерадивых застройщиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинской области вложат средства в достройку жилого комплекса «Бриз» в Челябинске и в другие замороженные ЖК. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер 21 мая на выездной встрече с обманутыми дольщиками, передает корреспондент «URA.RU». После серии пикетов и акций глава региона провел сразу несколько таких разговоров — ранее с дольщиками встречался лишь его заместитель Сергей Шаль.

«Бриз» строила компания «Стройдом», входящая в группу «Серебряный ключ» Александра Сребрянского. «Через фонд поддержки дольщиков мы профинансируем оперативно достройку домов, которые находятся в высокой степени готовности. По всему остальному сейчас ведем переговоры с Дом.РФ, — сообщил Текслер будущим жильцам. — У господина Сребрянского почти три десятка объектов в Челябинске и Копейске, почти 2300 дольщиков, а он по углам бегает, скрывается и ничего не делает».

Глава области также напомнил, что в ближайшее время Госдума примет закон, позволяющий властям финансировать достройку замороженных жилых домов.

Одному из домов «Бриза» не хватает лишь отделки и сантехники. Возможно, дольщики согласятся принять квартиры в таком виде — потом средства можно попытаться взыскать по суду с застройщика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следующей точкой маршрута Текслера стал микрорайон «Академ риверсайд», который начали возводить еще при экс-губернаторе Михаиле Юревиче. Спустя несколько лет после краха компании-застройщика «Гринфлайт» без квартир остаются порядка 500 человек.

Достраивающий за «Гринфлайтом» дома директор компании «Магнитострой» Олег Лакницкий (слева) заверил губернатора, что жилье получат все. Ранее, на заседании Заксобрания региона, он говорил о нехватке средств для завершения работ. Будущие жильцы, свою очередь, упирали на задержку сроков сдачи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске насчитывается 27 проблемных объектов и 988 обманутых дольщиков. Из них 460 хотели купить квартиры в ЖК «Бриз». По области насчитывается почти четыре тысячи человек, вложивших деньги в жилье и оставшихся без квартир Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Обманутые дольщики активизировались после смены власти в Челябинской области в марте 2019 года. Люди заподозрили, что отставка губернатора Бориса Дубровского заставит чиновников забыть об их проблемах. Пикеты дольщиков регулярно появляются у стен резиденции врио главы региона Алексея Текслера.

Дом на улице Работниц не могут сдать уже три года. И да — это тоже объект Сребрянского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Привлечь внимание к своим проблемам стараются несостоявшиеся жильцы микрорайона «Академ риверсайд», ЖК «Яркая жизнь», «Бриз», «Радуга», «Молодежный» и ряда других. На 26 мая запланирован общий митинг обманутых дольщиков в сквере имени Колющенко.