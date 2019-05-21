Власти Челябинской области вложат средства в достройку жилого комплекса «Бриз» в Челябинске и в другие замороженные ЖК. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер 21 мая на выездной встрече с обманутыми дольщиками, передает корреспондент «URA.RU». После серии пикетов и акций глава региона провел сразу несколько таких разговоров — ранее с дольщиками встречался лишь его заместитель Сергей Шаль.
«Бриз» строила компания «Стройдом», входящая в группу «Серебряный ключ» Александра Сребрянского. «Через фонд поддержки дольщиков мы профинансируем оперативно достройку домов, которые находятся в высокой степени готовности. По всему остальному сейчас ведем переговоры с Дом.РФ, — сообщил Текслер будущим жильцам. — У господина Сребрянского почти три десятка объектов в Челябинске и Копейске, почти 2300 дольщиков, а он по углам бегает, скрывается и ничего не делает».
Глава области также напомнил, что в ближайшее время Госдума примет закон, позволяющий властям финансировать достройку замороженных жилых домов.
Следующей точкой маршрута Текслера стал микрорайон «Академ риверсайд», который начали возводить еще при экс-губернаторе Михаиле Юревиче. Спустя несколько лет после краха компании-застройщика «Гринфлайт» без квартир остаются порядка 500 человек.
Обманутые дольщики активизировались после смены власти в Челябинской области в марте 2019 года. Люди заподозрили, что отставка губернатора Бориса Дубровского заставит чиновников забыть об их проблемах. Пикеты дольщиков регулярно появляются у стен резиденции врио главы региона Алексея Текслера.
Привлечь внимание к своим проблемам стараются несостоявшиеся жильцы микрорайона «Академ риверсайд», ЖК «Яркая жизнь», «Бриз», «Радуга», «Молодежный» и ряда других. На 26 мая запланирован общий митинг обманутых дольщиков в сквере имени Колющенко.