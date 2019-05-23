В Калужской области одну из разбитых грунтовых дорог «починили» разноцветными коврами. Фотографии с результатами необычного «ремонта» появились в группе «Интересные места Калужской области» во «ВКонтакте».
«В Калужской области разработан инновационный метод ремонта дорог!» — говорится в подписи к снимкам. На фотографиях видно, что разбитую проселочную дорогу действительно застелили несколькими разноцветными коврами. Судя по всему, снимки сделаны в разное время суток: на одних кадрах ковры выглядят нетронутыми, а на других — буквально вмятыми в землю. Пользователи соцсетей уверяют, что на фото изображен «подъезд к дачам в районе М3 и Росва-Юхнов».
Однако местные чиновники найти эту дорогу пока не смогли. Помощник министра дорожного хозяйства Калужской области Руслан Битиев в эфире радиостанции «Говорит Москва» признался, что региональные чиновники уже «включились в эту историю». Но, по его словам, дорога может оказаться бесхозной, а значит, ремонтировать ее никто не будет.