«Островитяне» были вынуждены сами приобрести лодку Фото: Анастасия Пристав

Жители села Филькино в Свердловской области, из-за рухнувшего моста оказавшиеся отрезанные от мира, покупают лодки. Доступ к селу, который власти должны организовать по решению суда, так и не появился.

«Администрацию обязали обеспечить круглогодичный доступ, но они даже лодочную переправу не могут обустроить. Нам пришлось самим покупать лодку, чтоб мужу добираться до работы и за продуктами. Лодка стоит 7900, это для нашего бюджета существенная трата», — рассказала «URA.RU» жительница «острова» Анастасия Пристав.

По словам женщины, ее муж теперь утром уплывает на лодке, на другом берегу сдувает ее, убирает в багажник машины и едет на работу. Оставлять лодку на берегу нельзя — украдут. Вечером он снова надувает лодку и переправляется обратно в село. Из администрации города Серова собеседница агентства получила письмо, в котором сказано, что «использование водных объектов для плавания маломерных судов на водоемах области разрешается только после спада паводковых вод».

В разговоре с «URA.RU» жители села отметили также, что бывшая техничка детского сада Евгения Чудновец, собравшаяся в Госдуму по Серовскому округу, намерена посетить «островитян» 24 мая.

Как ранее писало «URA.RU», в селе Филькино, разделенном рекой Каква, в октябре 2017 года рухнул мост. В 2018 году власти не стали его ремонтировать и разобрали. Часть деревни оказалась отрезана от внешнего мира, но администрация решила, что восстанавливать мост экономически нецелесообразно. Жители из бревен и мусора соорудили переход. Паводковые воды смыли самодельную переправу, и люди оказались отрезаны от мира окончательно.

Аукцион сорвался, нет желающих стать лодочниками на переправе

Переправы больше нет, ее смыл паводок

Фото: Анастасия Пристав