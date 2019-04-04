Евгения вновь попытает счастья в политике Фото: предоставлены Андреем Мясниковым

новость из сюжета Довыборы в Серовском округе в Госдуму

Бывшая сотрудница детского сада Евгения Чудновец, осужденная за репост видео с обнаженным мальчиком и оправданная впоследствии судом, объявила в интернете сбор средств, необходимых ей для избрания в Госдуму. Призыв о финансовой помощи Евгения разместила в Facebook.

«Дорогие друзья! Я приняла решение баллотироваться в Государственную Думу по Серовскому округу. Но у меня нет для этого денег, а идти на поклон к власти или олигархам я не хочу. Поэтому я обращаюсь к вам, мои сограждане. На протяжении нескольких лет я бесплатно занималась защитой людей, оказавшихся в беде. Теперь я прошу помощи у вас», — пишет Евгения, публикуя номер своего Яндекс-кошелька и номер Сберкарты своей мамы. Правда, сколько точно денег ей надо, она не знает. «Надеюсь, что у меня все получится, но какая сумма нужна на кампанию, пока даже не представляю», — заявила «URA.RU» Чудновец.

Она уточняет, что, пока избирательная кампания не объявлена, она не может вести агитацию и собирать на нее средства. «Но это не мешает нам просто сделать что-то хорошее для людей и через добрые дела рассказать об инициативе будущего выдвижения народного независимого кандидата, — говорит Евгения. — Поэтому я прошу вас пожертвовать, кто сколько сможет лично мне, а я со своей стороны обещаю, что потрачу все собранные деньги на помощь нуждающимся». Она даже придумала лозунг для своего правозащитного центра: «Деньги народа — в защиту народа».

«URA.RU» решило помочь Чудновец разобраться с денежным вопросом. Как пояснили агентству профессиональными политконсультанты, на кампанию надо денег «чем больше, тем лучше». Но есть хитрость. «Формально кандидат должен уложиться в размер избирательного фонда (обычно он небольшой — пару миллионов) и сегодня очень распространена практика, когда кандидаты жалуются друг на друга: смотрят, кто сколько тратит, какой машине приезжают и т. д. Потому что, если доказать, что человек потратил больше, это грозит снятием, — объясняет политолог Андрей Русков. — По факту все тратят гораздо больше, но — до начала избирательной кампании. Порядок сумм для выборов в Госдуму — от 10 миллионов рублей до миллиона долларов».

Евгения Чудновец уже не первый раз пытается зайти в политику: в мае 2017 она заявляла о своем желании баллотироваться на пост губернатора Свердловской области и даже попыталась выдвинуться от Интернациональной партии России, но не смогла пройти муниципальный фильтр. В августе 2015 она была осуждена за размещенное в соцсети видео с обнаженным мальчиком. Ее дело вызвало огромный общественный резонанс, после чего Генпрокуратура РФ заявила, что не видит в действиях женщины состава преступления, по указанию Верховного суда Курганский облсуд отпустил ее на свободу. После этого Чудновец стала правозащитником. Также она шьет игрушки.