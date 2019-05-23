Адвокат уточнил, какой именно наркотик нашли у Абызова

Адвокат Руслан Кожура рассказал, что в арендуемой бывшим министром Открытого правительства России Михаилом Абызовом квартире нашли небольшое количество марихуаны.
«По его словам, Абызов не жил в этой квартире, там шел ремонт», — сообщает «Газета.ru». Отмечается, что следствие не предъявило Абызову обвинения в хранении наркотиков, так как количество найденного вещества не дает оснований для возбуждения уголовного дела. Однако в полицию направлен административный материал.
Ранее стало известно, что в квартире Абызова во время обыска обнаружили наркотики, передает «Национальная служба новостей». Однако теща бывшего министра опровергла эту информацию.
Абызова арестовали 27 марта по подозрению в организации преступного сообщества и мошенничестве в размере 4 млрд рублей. По версии следствия, с 2011 по 2014 год Абызов выводил похищенные деньги за рубеж.