Теща бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества, опровергла информацию о том, что в его квартире были найдены наркотики.
«Никакие не наркотики, а лечебное вещество», — приводит слова тещи РИА «Новости». Вещество было найдено в помещении, которое принадлежит Абызову, — квартире его тещи, сообщает RT. Адвокат экс-министра Сергей Дрозда отметил, что следствие не обвиняет его клиента в хранении наркотиков.
Ранее «URA.RU» сообщало, что во время обыска в доме Абызова были найдены наркотические вещества. Стражи правопорядка возбудили уголовное дело, передавало агентство Nation News. Однако позже стало известно, что было возбуждено не уголовное, а административное дело в отношении «неустановленных лиц».
Экс-министра задержали 27 марта по подозрению в мошенничестве и создании организованного преступного сообщества. По данным следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов похитил 4 млрд рублей и вывел их за границу.