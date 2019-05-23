Теща Абызова сделала заявление о найденных у него наркотиках. «Лечебное вещество!»

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 19:02
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Ретач. Абызов, абызов михаил
По словам адвоката, Михаила Абызова не обвиняют в хранении наркотиковФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экс-министра Абызова обвиняют в афере на четыре млрд рублей

Теща бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества, опровергла информацию о том, что в его квартире были найдены наркотики.

«Никакие не наркотики, а лечебное вещество», — приводит слова тещи РИА «Новости». Вещество было найдено в помещении, которое принадлежит Абызову, — квартире его тещи, сообщает RT. Адвокат экс-министра Сергей Дрозда отметил, что следствие не обвиняет его клиента в хранении наркотиков.

Ранее «URA.RU» сообщало, что во время обыска в доме Абызова были найдены наркотические вещества. Стражи правопорядка возбудили уголовное дело, передавало агентство Nation News. Однако позже стало известно, что было возбуждено не уголовное, а административное дело в отношении «неустановленных лиц».

Экс-министра задержали 27 марта по подозрению в мошенничестве и создании организованного преступного сообщества. По данным следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов похитил 4 млрд рублей и вывел их за границу.

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