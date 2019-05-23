Президент России вручил государственные награды Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 23 мая наградил орденами сразу четверых государственных деятелей, тесно связанных с Уралом. Указы о вручении им наград был подписаны около года назад, но торжественная церемония состоялась сегодня в Кремле.

Орден Александра Невского, которым отмечают лучших государственников страны, из рук президента получили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

«Все мои предыдущие награды были боевыми, а эта важна тем, что мир и согласие — это ведь по сути своей вопросы госбезопасности. Считаю, что это заслуга всего коллектива Федерального агентства по делам национальностей, и мне важно, чтобы в той работе, которой мы занимаемся, межэтническое и этноконфессиональное разнообразие было конкурентным преимуществом нашей страны и никогда — поводом для конфликтов», — поделился эмоциями после награждения Игорь Баринов.

Кроме того, «Орденами Дружбы» были отмечены два губернатора Челябинской области: нынешний врио Алексей Текслер и ушедший в отставку Борис Дубровский. Последнего в числе прочих отставных глав регионов президент Путин принял отдельно.