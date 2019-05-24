Россиян возмутил фейковый твит Чаплина о Екатеринбурге

Протоиерей Всеволод Чаплин приравнял уральцев к украинцам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Сообщение в сети Twitter, сделанное от имени протоиерея Всеволода Чаплина, возмутило пользователей Интернета. Авторы аккаунта, от имени священника, известного своими неоднозначными высказываниями, внесли Екатеринбург в число врагов России.

«У России, как известно, два союзника: армия и флот, — говорится в сообщении. — Врагов тоже двое — это Украина и Екатеринбург».

Высказывание практически сразу раскритиковали подписчики. «Благовониями надышался», — написал в комментариях Lui J. А пользователь Papindos333‏ задал вопрос: «Это точно протоирей самой миролюбивой религии в мире?». По мнению некоторых, высказывание священника настолько странное, что есть сомнения в том, что аккаунт настоящий.

Ранее Чаплин уже высказывался по событиям в Екатеринбурге. Защитников сквера у театра драмы, выступивших против строительства храма Святой Екатерины, священник назвал «дикарями и погромщиками» и призвал применить силу против тех, кто «крушит заборы».