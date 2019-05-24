23 мая 2019

СМИ узнали, кому Путин запретил пить шампанское на приеме в Кремле. ФОТО

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 08:09
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V Международный арктический форум в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Санкт-Петербург, путин владимир
Президент обратил внимание на работоспособность крупного медиаменеджераФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин запретил пить шампанское главному редактору RT Маргарите Симоньян. Инцидент произошел после церемонии вручения госнаград в Кремле.

«Вам нельзя. <…> Потому что каждый раз, когда мы с вами встречаемся, вы беременны», — передает «Коммерсант» слова президента.

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С 2012 года Симоньян живет с режиссером Тиграном Кеосаяном. Сейчас пара ждет третьего ребенка. Журналистка награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени («за объективность при освещении событий в Крыму»), орденом Дружбы (за освещение войны в Грузии, 2008 год), имеет ряд других наград.

23 мая в Кремле Путин отметил достижения спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, модельера Валентина Юдашкина, актера Сергея Маковецкого, космонавта-испытателя Олега Новицкого, директора Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева Александра Румянцева и других, передает «Национальная служба новостей». Симоньян получила орден Александра Невского.

Разговор состоялся после награждения
Фото: kremlin.ru

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