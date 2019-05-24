Экс-владелец «Югры» дал показания на нового «полковника Захарченко» из ФСБ

Экс-банкир Алексей Хотин дал показания на силовика (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Крах банка «Югра»

Экс-глава банка «Югра» Алексей Хотин дал показания на полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого нашли 12 млрд рублей. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники.

«Хотин сообщил следствию, что на протяжении трех лет платил Черкалину как главе банковского отдела управления „К“ Службы экономической безопасности ФСБ за покровительство», — передает РБК, ссылаясь на двух информаторов, знакомых с ходом расследования. Собеседники издания пояснили, что Черкалин решал вопросы по уголовным делам в отношении структур и лиц, связанных с Хотиным. Официальных подтверждений показаниям Хотина пока нет.

Ранее сообщалось, что в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина фигурирует банк «Югра». Всего при обысках у Черкалина нашли 12 млрд рублей. Вместе с полковником в апреле задержали его бывшего руководителя Дмитрия Фролова и сослуживца Андрея Васильева.

Банк «Югра» основали в 1990 году в Мегионе (ХМАО-Югра). В 2017 году его признали банкротом. Крах организации стал крупнейшим страховым случаем в новейшей истории России с выплатами вкладчикам 173 миллиардов рублей. В апреле акционер банка Хотин был отправлен под домашний арест, напоминает «Национальная служба новостей».

Ранее самыми большими незаконными деньгами, найденными при обысках, обладал экс-сотрудник ГУЭБиПК МВД РФ, полковник Дмитрий Захарченко. В его квартире в 2016 году нашли около 8,5 млрд рублей.