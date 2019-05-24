От пожара сильно пострадала крыша здания Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В селе Ярково (один из районных центров Тюменской области) вечером 23 мая сгорел дом руководителя местного отделения Росреестра Георгия Максимова. Об этом «URA.RU» сообщил источник в местных властных структурах.

В ГУ МЧС по Тюменской области агентству подтвердили факт пожара (не называя фамилии владельца дома). «О возгорании на улице Первомайской стало известно в 20:52, сотрудники МЧС прибыли на место через три минуты. В 21:30 пожар был локализован, полностью ликвидирован в 00:27», — рассказал пресс-секретарь ведомства Сергей Юсько. По его словам, огнем повреждены крыша и потолочные перекрытия на площади около 300 метров. Предварительная причина — неисправная проводка.

Получить оперативный комментарий от Максимова не удалось — в ведомстве заявили, что его нет на рабочем месте.

Днем ранее «URA.RU» писало о пожаре в доме и.о главы Ярковского района Любови Поляковой. В УМВД по Тюменской области агентству сообщили, что по факту возгорания возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (поджог). «Подозреваемые в поджоге установлены и задержаны», — рассказали в пресс-службе полиции.

Источник «URA.RU» предполагает, что причиной обоих пожаров стал конфликт районной власти и местных предпринимателей.