В небе над Уралом произошел новый инцидент с Superjet

Самолет Sukhoi Superjet 100 экстренно снизился над Уралом из неполадок оборудования. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в органах управления воздушным движением, у самолета, следовавшего маршрутом Новый Уренгой — Уфа, отказала система предупреждения о столкновении в воздухе.
«Командир самолета Superjet 100 вышел на связь с диспетчерами и доложил о неполадках в системе, которая отвечает за предупреждение столкновения самолетов в воздухе», — приводит информагентство слова собеседника. После этого диспетчеры дали экипажу дали разрешение снизиться на безопасный эшелон и продолжить полет на минимальной подходящей высоте.
О каком именно рейсе идет речь, не уточняется. Указывается лишь, что рейс выполнялся «во второй половине дня». Согласно расписанию аэропорта Уфа, по четвергам на данном направлении перевозки выполняет авиакомпания «Ямал».
После катастрофы SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево 5 мая на самолетах данного типа регулярно отмечаются неполадки. Чаще всего это приводило к задержкам и отмене рейсов.