Накануне у и. о. главы района Любови Поляковой сгорел дом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменка Людмила Нигматуллина написала жалобу в Прокуратуру Тюменской области после задержания ее мужа и сына полицией. Мужчин подозревают в поджоге дома и. о. главы Ярковского района Любови Поляковой. Кроме того, Нигматуллина готовит жалобу в Следственный комитет о хищении сотрудниками полиции 116 тысяч рублей из ее дома после обысков. Об этом тюменка рассказала «URA.RU».

«Мужа, сына и еще одного работника нашего предприятия задержали сотрудники полиции. Предполагаю, что они находятся в УБОПе. Мне ничего не говорят. Дома у престарелых родителей и у нас на работе прошли обыски. Пропали деньги. Я уже обратилась в прокуратуру с жалобой и готова идти в Следственный комитет. Есть видеозаписи, что мы всю ночь, когда произошел пожар у Поляковой, были дома. Я не понимаю, почему мужа и сына задержала полиция. Почему чьи-то подозрения превратились в статью?» — сообщила Людмила Нигматуллина.

В пресс-службе УМВД области «URA.RU» рассказали, что в Тюмени задержали подозреваемых в поджоге дома и. о. главы Ярковского района Любови Поляковой.

«По факту возгорания возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (поджог). Подозреваемые в поджоге установлены и задержаны», — отметили в пресс-службе, но пока не стали раскрывать личности задержанных и обстоятельства дела.

Как ранее писало «URA.RU», предприниматель из Тюменской области Валерий Нигматуллин не мог получить от администрации Ярковского района расчет по госконтрактам. В общей сложности за выполненную работу по трем контрактам ему должны заплатить около 4,5 млн рублей.