Прокуратура потребовала два года лишения свободы для уральского бизнесмена, экс-депутата Палаты представителей Свердловской области Сергея Капчука. Об этом из зала суда сообщает корреспондент «URA.RU».
Однако отбывать наказание в местах лишения ему не придется — представитель гособвинения предложила осудить Капчука условно, а также применить амнистию. «В соответствии с амнистией по случаю 75-летия Победы прошу освободить подсудимого от наказания», — заявил гособвинитель.
Сам Капчук, выступая в прениях, заявил, что вину не признает, характеризовал себя исключительно положительно и попросил оправдания. Его выступление, длившееся около получаса, было построено на критике обвинительного заключения и сводилось к тому, что во всем виноват бывший управделами губернатора Росселя Сергей Туруновский.
Ожидается, что сегодня же, 24 мая, Сергею Капчуку вынесут приговор.
Капчук обвиняется по статье УК РФ «Мошенничество». По версии следствия, он незаконно получил в собственность квартиру в Москве. Уголовное дело было возбуждено в 2001 году, однако Капчук тогда уехал в Лондон. В 2018 году он вернулся в Россию с помощью бизнес-омбудсмена Бориса Титова.