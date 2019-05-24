Исследование: россияне не верят, что финансовый кризис завершается

Больше половины россиян считают, что кризис затронул их лично Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россияне пессимистично оценивают перспективы национальной экономики и собственного благосостояния. Таковы результаты исследования, проведенного компанией Growth from Knowledge (GfK).

«В 2019 году большая часть населения полагает, что последствия кризиса будут продолжаться еще длительное время», — говорится в опубликованном на сайте компании исследовании. Более того, почти каждый четвертый опрошенный (24%) считает, что ситуация в национальной экономике в ближайшие пять лет может только ухудшиться.

При этом 33% опрошенных россиян считают экономические условия в стране плохими. Хорошими их называют 27% участников исследования. 53% опрошенных пояснили, что экономический кризис затронул их лично.

Доля населения, готовая быстро реагировать на потенциальное ухудшение экономический условий, выросла, по сравнению с аналогичными исследованиями 2015 и 2017 года. Все больше россиян заявляют, что при ухудшении материального положения готовы отказаться от дорогостоящих покупок, путешествий, развлечений и посещения ресторанов. А вот от чего россияне не смогут отказаться, так это от оплаты коммунальных расходов, покупки лекарств и продуктов питания, мобильной связи и образовательных услуг, говорится в материалах исследования.

Ранее эксперты пришли к выводу, что потребительский спрос в России продолжит падение. Экономисты связывают это с дальнейшим сокращением расходов на социальную сферу, а также продолжающимся ростом тарифов, напоминает «Национальная служба новостей». Реальные доходы россиян, несмотря на видимый рост зарплат, также продолжат падать.