Экономист рассказал о россиянах, которые покупают еду в кредит

Многие граждане признались, что едва сводят концы с концами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Многим россиянам сегодня не хватает зарплаты, и они вынуждены оформлять займы на самое необходимое — продукты питания и лекарства. Об этом «URA.RU» заявил экономический эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов, комментируя результаты мониторинга Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Согласно исследованию, в России выросло число граждан, которые пессимистично оценивают свои материальное положение. В частности, 29,9% россиян считают себя бедными. При этом в прошлом году этот процент был ниже — 25,3%. Кроме того на «хорошо» и «очень хорошо» свое материальное положение оценивают 7,2%.

«Конечно, людям всегда не хватает денег, но говорить о том, что проблема лишь в человеческой жадности — неправильно. Люди беднеют, реальные доходы населения падают», — признал Шабанов. По его словам, по этой причине многие вынуждены оформлять краткосрочные займы, «чтобы перекантоваться до зарплаты». «Люди берут кредиты на самое необходимое — еду, лекарства, одежду, без которой не могут обойтись», — сообщил эксперт.

Ранее профессор РАНХиГС, экономист Александр Дерюгин призвал порадоваться за россиян, у которых отсутствуют сбережения. «Говорить о том, что, раз у людей нет сбережений, значит, они умирают с голода, неправильно. Люди вообще склонны драматизировать ситуацию. Надо разбираться, что мешает им откладывать деньги. Может быть, они сидят в кредитах за квартиры и машины. Но тогда за них можно только порадоваться», — пояснил Дерюгин.