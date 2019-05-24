Губернатор Текслер анонсировал отставку в мэрии Челябинска

Губернатор Алексей Текслер порекомендовал найти «менее ответственную работу» начальнику управления дорожного хозяйства (УДХ) Челябинска Александру Шабалину. Заявление прозвучало во время объезда улиц областного центра с журналистами.
«Я поручил администрации города произвести смену руководителя дорожного хозяйства», — подытожил губернатор увиденное в ходе инспекции. Ранее источники «URA.RU» уже предрекали Шабалину отставку по итогам провальной уборки Челябинска зимой.
Поводом для окончательного решения стал сорвавшийся уже в третий раз почти миллиардный тендер на ремонт дорог, который управление не может отыграть с начала апреля. По словам Текслера, в этом вопросе он поддерживает антимонопольную службу и не понимает, почему в мэрии так и не привели условия аукциона к тому виду, который требует УФАС.
Кроме того, губернатору пришлось лично разбираться с проектом расширения улицы Дарвина: местные жители недовольны тем, что дорога существенно приблизится к окнам домов, при этом будет вырублено почти триста деревьев. По планам УДХ, заменить получится порядка 70 — а остальные компенсируют высадками в других местах. При этом расширенная дорога «упрется» в Троицкий мост, который, по выражению Текслера, «состоит из одних дырок».
Не понравилось главе региона и состояние тротуаров. «По ним невозможно ходить. Пылища», — констатировал глава региона. Прямо на глазах журналистов под проливным дождем пыль превращалась в жидкую грязь.