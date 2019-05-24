Сотрудник «Уралвагонзавода» заявил, что его уволили после пикета у мэрии Нижнего Тагила

Сотрудник «Уралвагонзавода» Максим Емельянов заявил, что его попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию после того, как он провел одиночный пикет у мэрии Нижнего Тагила. Об этом он сам рассказал «URA.RU».
«После пикета возле администрации города меня попросили уйти с работы. Сегодня я написал заявление об уходе», — заявил Емельянов, предоставив агентству фото заявления. В документе сотрудник «УВЗ» просит уволить его с 24 мая в связи с переходом «на другое место работы».
В кадровой службе предприятия «URA.RU» сообщили, что заявление Емельянова об увольнении по собственному желанию удовлетворено. «Первое заявление об уходе Емельянов написал 08.05.2019, но затем отозвал. На фоне острого дефицита рабочих кадров с ним проводились переговоры, но он принял решение заняться иной формой деятельности, далекой целей „Уралвагонзавода“», — заявили в пресс-службе «УВЗ».
Ранее Емельянов, который является также руководителем паблика «ЧП Нижний Тагил» во «ВКонтакте», устроил пикет у мэрии Нижнего Тагила с требованием отставки главы города Владислава Пинаева. Конкретных претензий к работе мэра Емельянов не высказал, заявив лишь, что Пинаев «не принимает в жизни города практически никакого участия».