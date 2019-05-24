Спикеру ямальского Заксобрания будет помогать экс-соратник вице-губернатора

У Сергея Ямкина (на фото) новый первый помощник Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Глава аппарата Заксобрания Ямала Алексей Ардышев покидает свой пост. С 25 мая он переходит на должность первого помощника спикера окружного парламента Сергея Ямкина. Эту информацию корреспонденту «URA.RU» подтвердил сам Ардышев. Слухи о его уходе из аппарата появились давно, но свое подтверждение они нашли только сейчас.

«Сегодня последний день работы в должности руководителя аппарата Заксобрания. С завтрашнего дня (уже документы подписаны) я заступаю на должность первого помощника спикера», — рассказал госслужащий.

По информации инсайдеров агентства, Ардышев будет заниматься обеспечением деятельности председателя Заксобрания: отвечать за документооборот и подготовку различного рода материалов с подписью Ямкина, а также участвовать в подготовке выступлений и докладов.

В пресс-службе окружного Заксобрания уточнить, кто именно заменит Ардышева на посту главы аппарата, не смогли. Там отметили, что документов о назначении еще нет. Источники «URA.RU» сообщают, что должность займет первый зам руководителя аппарата губернатора Ямала Татьяна Земских. Ардышев считается человеком, близким к вице-губернатору Ямала Ирине Соколовой. Ранее Алексей Ардышев работал в правительстве ЯНАО заместителем директора департамента внутренней политики, а затем советником экс-губернатора Дмитрия Кобылкина.