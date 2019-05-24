После скандала с инсулином в Кургане Шумков собрал подчиненных за закрытыми дверями

Максимально открыто работать с обращениями людей потребовал врио губернатора Курганской области Вадим Шумков. Он, в частности, вспомнил проблему с нехваткой инсулина, о которой ранее заявляли жители Зауралья. Подробностями с закрытого совещания с «URA.RU» поделился информированный источник.
На заседании обсудили инсулиновый кризис и ситуацию со сквером в Восточном, на месте которого запланировали футбольное поле. Последний вопрос чиновники обсуждают с общественниками. Шумков поручил создать группы общественного контроля среди горожан. Что касается проблем с инсулином, то во время закрытого заседания глава региона выразил недовольство запоздалой реакцией некоторых чиновников.
«Власти опасаются, что закостенелый подход в общении с жителями поставит под сомнение программы благоустройства и оптимизации, проводимые Шумковым. Чиновникам поручено лично встречаться с недовольными и докладывать о проблемах», — сообщает инсайдер агентства.
Поводами для совещания стало выступление Владимира Путина на форуме Общероссийского народного фронта, в котором он потребовал представителей власти не закрываться от диалога и своевременно решать проблемы.