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После скандала с инсулином в Кургане Шумков собрал подчиненных за закрытыми дверями

Долгих Дмитрий
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 19:11
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Заседание правительства. Курган, шумков вадим
Шумков потребовал от чиновников слушать людейФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Максимально открыто работать с обращениями людей потребовал врио губернатора Курганской области Вадим Шумков. Он, в частности, вспомнил проблему с нехваткой инсулина, о которой ранее заявляли жители Зауралья. Подробностями с закрытого совещания с «URA.RU» поделился информированный источник.

На заседании обсудили инсулиновый кризис и ситуацию со сквером в Восточном, на месте которого запланировали футбольное поле. Последний вопрос чиновники обсуждают с общественниками. Шумков поручил создать группы общественного контроля среди горожан. Что касается проблем с инсулином, то во время закрытого заседания глава региона выразил недовольство запоздалой реакцией некоторых чиновников.

«Власти опасаются, что закостенелый подход в общении с жителями поставит под сомнение программы благоустройства и оптимизации, проводимые Шумковым. Чиновникам поручено лично встречаться с недовольными и докладывать о проблемах», — сообщает инсайдер агентства.

Поводами для совещания стало выступление Владимира Путина на форуме Общероссийского народного фронта, в котором он потребовал представителей власти не закрываться от диалога и своевременно решать проблемы.

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