Комарова предложила начальнику СвЖД построить железную дорогу до Ханты-Мансийска

Протяженность железнодорожной ветки составит не менее 200 километров Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова обсудила перспективы строительства железной дороги до Ханты-Мансийска с начальником СвЖД Иваном Колесниковым. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Окружные власти предложили реализовать проект строительства железнодорожных веток «Обская — Полуночное», «Приобье — Ханты-Мансийск — Пыть-Ях (либо Сургут). «Для нас это будет новой точкой отсчета. Нам придется пересмотреть всю свою транспортную логистику: авиа, железнодорожное сообщение, водный и автомобильный транспорт. Но мы готовы идти на это», — сказала Комарова. Колесников поддержал это предложение. «Железные дороги являются точкой опоры и драйвером для экономики регионов. Наша задача — с одной стороны, обеспечить рост экономических показателей, а с другой — придать процессу новую динамику с учетом инноваций и перспектив», — отметил начальник Свердловской железной дороги.

Власти ХМАО и руководство РЖД уже несколько лет ведут переговоры о строительстве железнодорожной ветки до Ханты-Мансийска. Ранее была озвучена предварительная стоимость проекта — не менее 40 млрд рублей.

Также во время встречи Колесников сообщил губернатору Югры, что в июне РЖД планирует начинать реконструкцию железнодорожного вокзала в Сургуте. Фирма, которая будет выполнять работы, уже определена. А глава региона поделилась планами по созданию железнодорожного вокзала в Нягани.