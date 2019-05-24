Кредитный кооператив просуществовал четыре года, прежде чем лопнул Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом «URA.RU» сообщили сообщили источники в правоохранительных органах. По материалам дела, ссудно-сберегательный центр» «Золотой Векъ» собрал со своих пайщиков людей 1 млрд 119 млн рублей.

«С 2014 по 2018 годы КПК ССЦ „Золотой Векъ“ привлечены денежные средства наличным путем — 1 115 762 763, 93 руб., безналичным путем — 3 469 164, 59 руб., выдано наличным путем — 767 703 101,4 руб., безналичным путем — 39 201 444,95 руб.», — сообщил силовик.

Учредитель кооператива — уроженец Ангарска Константин Греков. Организация действовала по принципу обычной финансовой пирамиды: пайщикам обещали повышенный доход (но не слишком высокий, чтобы не вызывать подозрений — порядка 13 процентов), выплата «дивидендов» производилась за счет вновь привлеченных участников.

Константин Греков дает интервью Скриншот: с канала «Национальный учебный центр кредитной кооперации» в YouTube

Вкладчиками «Золотого века» были жители Свердловской и Челябинской областей, Пермского края, Башкирии и Санкт-Петербурга. В одном из интервью Греков признается, что рекламировать кооператив ему помогал уральский журналист — обладатель шести статуэток «Тэфи».

Четыре года организация успешно существовала, но однажды, как и все пирамиды, лопнула: выплачивать проценты стало нечем. «Предвидя неизбежное банкротство „Золотого Века“, Греков вывел со счетов организации 243 млн 355 тысяч рублей», — рассказал источник.

После этого офисы «Золотого века» стали закрываться, а пайщики начали массово обращаться в правоохранительные органы. В Перми в январе 2019 даже состоялся суд, который присудил выплатить 11 пайщиков 17 млн рублей, но взыскивать их было уже не с кого.

Полицейские при поддержке ФСБ провели обыски в офисах кооператива в нескольких регионах. «Были изъяты документы, оттиски печатей и факсимиле, подтверждающие, что „Золотой векъ“ являлся финансовой пирамидой, — сообщил силовик. — 22 мая было возбуждено уголовное дело».

Расследование ведет следственный отдел Управления МВД России по г. Екатеринбургу. В пресс-группе УМВД не стали отрицать факт возбуждения уголовного дела, однако от официальных комментариев по нему пока воздержались.