Россияне разочаровываются: ВЦИОМ отметил снижение доверия Путину до минимума за 13 лет

Лишь треть из опрошенных россиян заявили, что доверяют президенту РФ Владимиру Путину. При этом, как отмечает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), это минимальный показатель с января 2006 года.
Как следует из данных, опубликованных на сайте ВЦИОМ, решение важных государственных задач Путину готовы доверить 31,7% респондентов. При этом, почти две трети респондентов (65,8%) сообщили, что в целом одобряют деятельность президента. Политику-Путину не доверяют 6% опрошенных.
Действующему главе государства, как выяснилось из опроса, россияне доверяют больше всего. Второе и третье места в рейтинге удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%). Глава правительства Дмитрий Медведев в рейтинге доверия уступил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому (8,8%), заняв лишь пятую строку. О невозможности доверить Медведеву решение важных государственных вопросов заявили 23,4% участников вопроса ВЦИОМа.
Опрос проводился в стране с 13 по 19 мая.
В марте 2019 года ВЦИОМ сообщал, что деятельность Путина одобряют более 65% опрошенных социологами россиян, при этом рейтинг неодобрения Путина тогда, напротив, опустился — также до минимального с начала года значения, составив 26,2%.