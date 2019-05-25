24 мая 2019

Бастрыкин стал меньше зарабатывать

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
25 мая 2019 в 01:54
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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Доходы Александра Бастрыкина загод сократились на пять млн рублейФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Декларационная кампания

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин за 2018 год заработал 11, 5 млн рублей. Годом ранее его доход составлял 16,5 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте СКР.

В декларации Бастрыкина указано, что ему в пользование предоставлены две квартиры площадью 216 и 224,4 квадратных метра. Кроме того за председателем СКР числятся две дачи площадью 294,3 и 138,5 квадратных метра.

Жена Бастрыкина по итогам прошлого года отчиталась о доходе в 6,9 млн рублей.

Ранее стало известно, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин за год заработал 23,5 млн рублей в качестве вознаграждения по основному месту работы (2 млн в месяц). Татьяна Рогозина, супруга главы госкорпорации, задекларировала доход в 3,3 млн рублей.

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