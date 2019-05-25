Подростки прославились на всю страну, устроив шоу в школе Фото: соцсети

Школьницу, участвовавшую в скандальном «БДСМ-флешмобе» во Владивостоке, ждет административное наказание — ее родителям придется заплатить штраф за то, что дочь надела на себя полицейскую форму. Тем временем россияне уже создали в Интернете петицию в защиту подростков.

Административный штраф может показаться не таким уж и страшным наказанием. Еще одного участника выступления, юношу, который воспользовался огнетушителем, решено исключить из школы, сообщает сайт VSE42.RU. При этом, по словам школьников, не все родители и педагоги негативно отнеслись к флешмобу.

«Ничего особо вызывающего в действиях выпускников не было: никто не бегал по школе голым или в белье, не нарушал закон, — говорят создатели петиции в поддержку школьников. — Некоторые вольности и нарушения правил поведения в учебном заведении выпускниками понятны и в чем-то даже естественны». Авторы обращения уверены: учеников необходимо оставить покое и дать им спокойно сдать ЕГЭ, передает телеканал 360.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что одиннадцатиклассники одной из школ Владивостока решили необычно отметить последний звонок. Подростки устроили костюмированное шоу: мальчики в костюмах «зайчиков» и девочка в полицейской форме сперва станцевали на крыльце школы, а затем переместились в спортзал. После скандала директор школы намеревалась уволиться, а в школе началась проверка по факту случившегося.