Выпускники попросили директора школы не увольняться после скандала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выпускники школы Владивостока извинились перед директором Галиной Пугиной за «БДСМ-флешмоб» во время выпускного. По словам Пугиной, она в образовательном учреждении дорабатывает до 7 июня.

«Дети приходили с родителями извиняться. Просили остаться в школе. Я написала заявление об увольнении, дорабатываю до 7-го числа (июня)», — сказала Пугина в эфире радио «Говорит Москва».

По словам женщины, выпускники не думали, что творят, не догадывались, к каким серьезным последствиям может привести их выходка. Пугина заявила, что подростки опозорили школу, которой она руководит.

Женщина добавила, что не знает, как сложится ее судьба после 7 июня. Также она опровергла информацию, что десятиклассник, который использовал огнетушитель во время «БДСМ-флешмоба», был отчислен из школы.

Школьницу, участвовавшую в скандальном «БДСМ-флешмобе», ждет административное наказание — ее родителям придется заплатить штраф за то, что дочь надела полицейскую форму. Тем временем россияне уже создали в Интернете петицию в защиту подростков.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что одиннадцатиклассники одной из школ Владивостока решили необычно отметить последний звонок. Подростки устроили костюмированное шоу: мальчики в костюмах «зайчиков» и девочка в полицейской форме сперва станцевали на крыльце школы, а затем переместились в спортзал. После скандала директор школы намеревалась уволиться, а в школе началась проверка по факту случившегося.