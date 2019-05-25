24 мая 2019

Трибунал ООН потребовал от России срочно отпустить задержанных украинских моряков

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
25 мая 2019 в 16:09
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Открытая лицензия на 04.08.2015. Корабли в море., корабли
Моряков задержали в Керченском проливеФото: Pixabay
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Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освобождения украинских моряков, задержанных осенью прошлого года в Керченском проливе, сообщает «Интерфакс». Также российской стороне, согласно постановлению трибунала, следует вернуть Украине буксир и катеры.

В МИД России ранее отмечали, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения «керченского инцидента». По этой причине российская сторона не участвовала в слушаниях, пишет RT.

Как отметил председатель международного трибунала Пак Чжин Хен, российской и украинской сторонам необходимо воздерживаться от мер, которые «способны обострить спор по инциденту в проливе».

В ноябре 2018 года в Керченском проливе были задержаны 24 украинских моряка и три корабля, которые незаконно пересекли российскую границу. В апреле Украина обратилась в трибунал ООН, чтобы вернуть моряков и суда. Ранее сообщалось, что заседание по этому делу пройдет в Гамбурге 10 мая, пишет Nation News.

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