Соловьев на встрече с уральцем лично показал ему «бесов» в Екатеринбурге

Владимир Соловьев рассказал, что приедет в Екатеринбург встретиться с жителями и погулять по скверу у драмтеатра Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Москве состоялась встреча уральского общественника Антона Дербенева с телеведущим Владимиром Соловьевым, который ранее обозвал жителей Екатеринбурга «бесами». По словам обеих сторон, беседа прошла в спокойной обстановке.

«Поговорили интеллигентно, рукоприкладства не было», — рассказал «URA.RU» Соловьев. Во время встречи собеседники культурно высказали свои позиции. «Я показал тех, кого считаю бесами, указал их на фото и видео», — сказал Соловьев.

В разговоре с корреспондентом «URA.RU» после состоявшейся встречи Дербенев отметил, что его беседа с Соловьевым оказалась насыщенной. «То, что мы обсудили, требует времени для осмысления», — сказал Дербенев. Рассказать о том, в чем же состоял его разговор с тележурналистом, Дербенев пообещал позднее.

Дербенева возмутили резкие высказывания Соловьева о жителях Екатеринбурга, которые выступали против строительства храма Святой Екатерины в сквере на Октябрьской площади. Противников строительства телеведущий обозвал «бесами» и продолжателями дела тех, кто убил императора Николая II. Дербенев сообщил, что его встреча с журналистом должна состояться в центре Москвы.

Реакцию уральцев на свое высказывание Соловьев комментирует так: «Я к этому отношусь просто: когда начинаешь бесов гонять — они же бесятся? Нормальный человек себя бесом не считает и не комментирует». Также журналист отметил, что приедет в Екатеринбург встретиться с жителями уральской столицы и «прогуляться по скверу».