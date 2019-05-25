Макс Фадеев заговорил о «странностях» в спецвыпуске «Голос.Дети»

Максим Фадеев поинтересовался у своих подписчиков их мнением о спецвыпуске «Голос. Дети» Фото: Личная страница Максима Фадеева в Instagram

новость из сюжета Скандал на шоу "Голос. Дети"

Продюсер Максим Фадеев высказался о спецвыпуске шоу «Голос. Дети». Музыкант обратился к поклонникам на своей странице в Instagram.

«Как вам концерт? Не показалось ли вам что-то странным?» — спросил у подписчиков Фадеев. Своим развернутым мнением о специальном выпуске шоу, которое вышло в эфире «Первого канала» 24 мая, продюсер обещал поделиться позже.

«Странным было всё… От дрожащих голосов детей и некачественного звука до итога вечера…», — написала svetlanamaldychcova. Странным назвала выбор песен для эфира tatiana.gants. А вот hadi.gagieva отметила во время эфира другой момент: «Зачем Эрнсту нужно было ребенку, Максиму Ержану говорить, что не всё на „Первом“ продается».

«Не ожидала, что просто раздадут каждому по первому месту! Неудачная попытка затереть ситуацию», — написала inararik. Публика разделилась на два лагеря — тех, кто порадовался за всех детей, и тех, кто ждал объявления одного победителя. «Достойный выход из создавшейся ситуации», — высказалась dyominali.

Новый финал детского «Голоса» состоялся после того, как выяснилось, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова могла победить из-за накруток голосов. «Первый канал» аннулировал результаты финала конкурса и объявил, что проведет спецвыпуск программы. Абрамова участвовать в спецвыпуске отказалась, пишет RT. Во время шоу было объявлено, что победителями последнего сезона шоу стали все финалисты проекта, включая Абрамову.