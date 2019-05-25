Одна шайба в воротах преградила российской дружине путь к золотым меладям чемпионата мира (архивный снимок) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Олимпийские чемпионы по хоккею в составе сборной СССР Виталий Давыдов и Борис Михайлов оценили игру российской сборной с финнской командой в полуфинале чемпионата мира в Словакии. Россия уступила финнам с минимальным счетом 0:1.

Двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира по хоккею Борис Михайлов заявил, что финская команда одержала верх над нашей сборной благодаря дисциплине и контратакующей тактике. А россиянам не хватило «пробивных нападающих». «Если противнику для победы хватает одной шайбы, то возникает вопрос: „Где же были наши нападающие?“ Вот и все, что можно сказать по этой игре», — цитирует телеканал 360 Михайлова.

Трехкратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира в составе сборной СССР Виталий Давыдов считает, что финны лучше подготовились к встрече. «Финны лучше подготовились к матчу, нежели наша команда: они грамотнее организовали игру, особенно в обороне, и на острых контратаках построили свой хоккей», — подчеркнул Давыдов. По его мнению, бронзовые медали для российской сборной на этом чемпионате станут слабым утешением.

В воскресенье в матче за третье место сборная России сыграет с проигравшим в паре Канада — Чехия.