Жена Овечкина пристыдила болельщиков, критикующих сборную за поражение на чемпионате мира

Анастасия Шубская считает, что хоккеистам сейчас особенно нужна пожддержка

Супруга прославленного хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская призвала болельщиков не судить российскую сборную за поражение в полуфинале чемпионата мира по хоккею, а поддержать спортсменов.

Шубская уверена, что настоящие фанаты должны поддерживать команду при любых результатах, об этом она написала на своей странице в Instagram. «Нужно уметь достойно принимать поражение и ценить труд других людей!», — написала Шубская, отметив, что команда и так добилась завидных успехов на чемпионате.

Впрочем, даже подписчики Шубской с ней не согласны. Они считают, что сборная, состоящая из звезд НХЛ, не должна была уступить финнам. «Мы всей душой за нашу сборную! Но в нашей команде такие СУПЕР ИГРОКИ, что каждого по одиночке можно выставлять против любой сборной мира и будет победа. Поэтому сегодня мы не поняли, что произошло», — написала suhanova1971. «По-моему с таким составом надо побеждать всех, у финов два мертвых нхловца, у нас же весь состав из нхл, включаю лучшего снайпера и лучшего бомбардира нхл», — предположил Dmitriy Shamin. «Настюша, Вы не обижайтесь на комментарии некоторых людей. Просто от сегодняшнего звёздного состава нашей сборной все ожидали только золото чемпионата», — добавляет marinavitsinskaya.

Ранее игру российской сборной, уступившей Финляндии со счетом 0:1 раскритиковали звезды советского хоккея. Как пишет RT, в воскресенье национальная команда встретится с сборной Чехии в матче за третье место чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.