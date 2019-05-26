Антон Шипулин одержал победу на предварительных выборах Фото: Марина Молдавская © URA.RU

новость из сюжета Довыборы в Серовском округе в Госдуму

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин одержал победу на праймериз «Единой России» по довыборам депутата Госдумы по Серовскому округу. Об этом «URA.RU» сообщил источник в партии.

О предварительных итогах праймериз агентству рассказал лидер свердловских единороссов, первый заместитель председателя Заксобрания области Виктор Шептий. «По Госдуме с большим отрывом набирает голоса Шипулин. По предварительным данным, он набирает около 70%. Окончательные итоги представим завтра с утра», — поделился Шептий.

По его словам, праймериз прошли на высоком уровне. «Все прозрачно. Ни одной жалобы не было за весь день. Явка была выше средней. Наши члены счетных комиссий — 492 человека сработали очень профессионально. Нам есть чем гордиться в этой работе», — подчеркнул он. По данным на 20:00, явка составила 6,82%. На избирательные участки пришло чуть больше 30,5 тысячи человек.

Довыборы в Государственную думу состоятся в сентябре. Одно вакантное место в парламенте появилось после того, как депутат Сергей Бидонько, избиравшийся по Серовскому одномандатному округу, ушел на пост вице-губернатора. Всего за право выдвигаться от «Единой России» ведут борьбу шесть кандидатов.