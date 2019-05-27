Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала «Россия 24» во время интервью. Оператору удалось снять произошедшее на видео. Теперь действия чиновника будут рассматриваться комиссией «Единой России» по этике.
Сюжет о произошедшем опубликован на youtube-канале «России 24». Съемочная группа приехала к Зайцеву, чтобы узнать, почему местные жители, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад, вынуждены жить «разваливающихся на глазах» домах. Правда, окончательно главу района вывел из себя вопрос журналиста о полигоне ТБО. Предполагается, что этот участок земли якобы принадлежит адвокату Сергея Зайцева и сдается в аренду администрации. В ответ чиновник начал выгонять корреспондента из кабинета, а несколько позже бросил его на пол. Заместители мэра при этом пытались закрыть объектив видеокамеры.
В ближайшее время с историей будет разбираться комиссия «Единой России» по этике, говорится на официальном сайте партии. «Какие бы сложные и неприятные вопросы ни задавали, любой член партии „Единая Россия“, особенно находящийся при исполнении служебных обязанностей, обязан отвечать на них. Мне стыдно за то, что позволил себе глава района Хакасии Сергей Зайцев», — заявил замсекретаря Генерального совета ЕР Евгений Ревенко. Также он извинился от лица партии перед журналистским сообществом.