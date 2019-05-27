26 мая 2019

Чиновникам дадут возможность зарабатывать больше

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
27 мая 2019 в 05:06
Размер текста
-
17
+
Совместное заседание Генерального Совета Партии и Совета руководителей фракций партии
Опытным чиновникам будут доплачивать за наставничествоФото: Владимир Андреев © URA.RU

Минтруд России решил дать чиновникам возможность зарабатывать больше — ввести систему наставничества и выписывать надбавку к зарплате за успешное обучение нового сотрудника. Проект постановления правительства уже направлен на согласование всем заинтересованным ведомствам.

Надбавка составит до 30% от оклада. Один чиновник сможет быть наставником для пяти новичков, рассказали газете «Известия» в Министерстве труда. «Размер оклада замначальника отдела федерального министерства в соответствии с указом президента <…> составляет 6471 рубль. Таким образом, максимальная предлагаемая доплата за наставничество для него может составлять 1941 рубль в месяц», — пишет издание со ссылкой на Минтруд.

Помимо материального поощрения предложение предполагает объявление благодарности со стороны начальства и признание результатов наставника. Передача знаний может занимать от одного месяца до полугода, но обычно обучение будет длиться три месяца — испытательный срок.

Как подчеркивает издание, озвученный собеседником маленький оклад чиновника — правда, однако на деле зарплата госслужащих в разы больше. К первоначальной сумме стоит прибавить доплату за «особые условия службы», надбавку за выслугу лет, оклад за классный чин и премии. Средняя зарплата госслужащего в 2018 году в органах исполнительной власти составила 115,3 тысяч рублей.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...