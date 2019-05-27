Партия подвела промежуточные итога праймериз в двух городах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ямальское отделение партии «Единая Россия» подвело промежуточные итоги предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы в гордумы Салехарда, Ноябрьска и других муниципалитетов. По опубликованным данным, в голосовании будут участвовать спикер гордумы окружной столицы и скандальный активист, который предлагал сжигать доллары.

На выборах в гордуму окружной столицы в избирательном округе №1 победили действующие депутаты гордумы Марина Барт (95,9% голосов) и Лариса Цупикова (84,8%), генеральный директор «Единой городской управляющей компании» Ольга Глазкова (88,7%). В округе № 2 больше всего голосов избирателей набрал заведующий травматологическим отделением окружной больницы Евгений Забара (87%). Также по итогам праймериз в данной территории набрали необходимое число голосов действующие депутаты Игорь Овсяник (84,8%) и Александр Бородин (63,2%), директор городского центра физкультуры и спорта Вадим Кугаевский (85,1%) и директор окружного молодежного центра Павел Титов (70,9%).

В избирательном округе №3 больше всего голосов набрал заместитель главврача окружной больницы и действующий спикер думы Салехарда Владимир Мартынюк (89,7% голосов). Он стал лидером, несмотря на то, что ранее были слухи о том, что Мартынюк не только может покинуть пост спикера, под вопросом было и его участие в праймериз. Также необходимое число голосов набрала сотрудница регионального фонда поддержки предпринимателей Оксана Беседина (87,3%), директор НП «Российский центр освоения Арктики» Андрей Умников 80,7%, а также действующие депутаты Денис Теленков (79,1%) и Роман Арефьев (84,2%), который ранее вызвал большой резонанс и широкое обсуждение своими призывами сжигать доллары и выливать «колу» в унитаз.

В избирательном округе № 4 победили менеджер АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» Владимир Полупанов (92,3% голосов), депутат думы Салехарда Александр Пизняк (89,4%) и сотрудник ассоциации КМНС «Ямал — потомкам!» Светлана Хороля (83,0%), а в округе № 5 — действующий депутат гордумы Начия Гизатуллина (81,9%), гендиректор ЧОП «Полярная звезда» Игорь Павлиский (79,8%), Татьяна Соловьева (79,0%) и директор центра внешкольной работы Игорь Семенов (76,1%).

В Ноябрьске по первому избирательному округу большинство голосов набрали депутаты гордумы Игорь Виноградов и Максим Цыганков, а также Ирина Ращупкина, Наталья Чемиренко и Виктор Гордиенко. Во втором избирательном округе лидируют депутаты Сергей Валько и Алексей Гнедин, а также Елена Строкова, Юрий Беспалов. По третьему округу — Владислав Тракслер, действующий депутат Сергей Антонюк, Артур Галимулин, Светлана Германова и Евгений Черный. По округу № 5 — директор фонда «Возрождение» Александр Ткаченко и Николай Корнелюк.

В округах № 6 и 4 наибольшее количество голосов набрали сотрудники «Газпром добыча Ноябрьск» и действующие депутаты Валерий Бровченко и Геннадий Королев соответственно. Ранее сообщалось, что компании ТЭК планируют сократить число своих представителей в гордуме. Также в праймериз победили Рашид Ибрагимов и атаман городских казаков Дмитрий Чендев (оба по шестому избирательному округу), а также шоумен Максим Солодов, Валентин Цыганков, Руслан Хасанов и Антон Ноздрачев (все по шестому округу). Главврач ноябрьской ЦГБ Олег Шалаев не прошел праймериз «Единой России» для выдвижения на выборах в гордуму.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 26 мая также проводились праймериз по довыборам в думы Лабытнанги, Муравленко и Губкинского, а также в Заксобрание Ямала. По итогам предварительного голосования в окружной парламент лидером оказался руководитель врач-акушер Алексей Денисов. Место в Заксобрании освободилось в конце прошлого года, когда депутат Елена Зленко досрочно сложила с себя полномочия и перешла на работу на пост сенатора от Ямала в Совете Федерации. Само голосование по довыборам в представительные органы власти на Ямале пройдет 8 сентября.