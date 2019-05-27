Экс-депутат челябинского парламента, осужденный за мошенничество, выйдет на свободу досрочно

В счет срока экс-парламентарию засчитали время домашнего ареста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший депутат Законодательного собрания Челябинской области, бизнесмен Валерий Алешкин, получивший срок за мошенничество, выйдет на свободу досрочно. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе Металлургического районного суда Челябинска.

«Алешкин отбывал наказание в ИК №2. 4 июня он покинет колонию», — добавил глава Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области Василий Катанэ.

С марта 2015 года Алешкин находился под домашним арестом, а в сентябре 2017 года был осужден на пять лет колонии общего режима за махинации на Ашинском химическом заводе (АХЗ), которым он руководил. Суд установил, что с 2008 по 2011 год Алешкин похитил средства, принадлежащие юридическим лицам из числа иностранных контрагентов ОАО «АХЗ», на общую сумму более 12 млн рублей. Он также выводил с завода ликвидные активы, что привело к банкротству градообразующего предприятия Аши. Общая сумма ущерба от его действий оценена судом в 259 млн рублей.

С 2010 по 2015 годы Алешкин был депутатом Законодательного собрания региона. Его политическая деятельность отмечена скандалами во взаимоотношениях с прессой. Он не платил зарплату сотрудникам своих изданий и угрожал журналистам.