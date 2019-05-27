Познер рассказал, смог ли бы он стрелять в Чубайса

Телеведущий Владимир Познер заявил, что, если бы у него в руках был заряженный пистолет, он не стал бы стрелять в одного из идеологов реформ 1990-х Анатолия Чубайса. По словам журналиста, Чубайсу «живется очень непросто».
«Я абсолютно четко понял, что ему живется очень непросто», -заявил Познер, вспоминая свое интервью с Чубайсом. Телеведущий отметил, что не является другом политика, но уверен, что отношение к нему несправедливое, приводит слова журналиста деловая газета «
Анатолий Чубайс — один из идеологов экономических реформ, которые проводило российское правительство в 1990-х годах. В разное время он занимал посты министра финансов, зампредседателя правительства и главы администрации президента. В данный момент Чубайс является председателем правления «Роснано».
Ранее Познер заявлял, что хотел бы взять интервью у революционера и основателя Советского Союза Владимира Ленина. При этом журналист предполагал, что из-за «страшных ошибок» Ленин «находится в аду».