Познер рассказал, смог ли бы он стрелять в Чубайса

По словам Владимира Познера, Анатолию Чубайсу «живется очень непросто» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущий Владимир Познер заявил, что, если бы у него в руках был заряженный пистолет, он не стал бы стрелять в одного из идеологов реформ 1990-х Анатолия Чубайса. По словам журналиста, Чубайсу «живется очень непросто».

«Я абсолютно четко понял, что ему живется очень непросто», -заявил Познер, вспоминая свое интервью с Чубайсом. Телеведущий отметил, что не является другом политика, но уверен, что отношение к нему несправедливое, приводит слова журналиста деловая газета « ВЗГЛЯД ». Также Познер согласился с тем, что реформаторы 90-х допустили ошибки, но при этом, уверен ведущий, неправильно думать, что «они не любят свою страну». «Это долгий разговор, но чтобы ответить вам: я не хожу с пистолетами, и я противник этих расправ, которые как раз характерны были для Советского Союза», — заключил Познер.

Анатолий Чубайс — один из идеологов экономических реформ, которые проводило российское правительство в 1990-х годах. В разное время он занимал посты министра финансов, зампредседателя правительства и главы администрации президента. В данный момент Чубайс является председателем правления «Роснано».

Ранее Познер заявлял, что хотел бы взять интервью у революционера и основателя Советского Союза Владимира Ленина. При этом журналист предполагал, что из-за «страшных ошибок» Ленин «находится в аду».