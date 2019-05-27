Зауральского депутата, подозреваемого во взятке экс-заму губернатора, выпустили из СИЗО

Авак Бабаян отпущен из СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело о взятке бывшего вице-губернатора Зауралья

Депутат Щучанской районной думы Авак Бабаян, подозреваемый в даче взятки бывшему заместителю губернатора Курганской области Роману Ванюкову, отпущен из СИЗО под домашний арест. Такое решение принято 27 мая Курганским городским судом.

«Бабаяну изменена мера пресечения. Он будет находиться под домашним арестом до 28 июля», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда. Уточняется, что о смягчении меры пресечения ходатайствовало следствие.

Еще в конце марта Бабаян заявлял в суде, что деньги у него Ванюков вымогал через посредника — предпринимателя Олега Пархаева, который сейчас находится на свободе. Адвокаты утверждали, что Бабаян сотрудничает со следствием и помогает расследованию. Несмотря на это, депутату продлили срок содержания под стражей до 28 мая. Теперь же, за день до окончания этого срока, Следственный комитет и прокуратура уже сами ходатайствовали о том, чтобы Бабаяна отпустили под домашний арест. Ванюков, который обвиняется в получении нескольких взяток, в том числе от Бабаяна, останется до 28 июля в СИЗО.

Оба фигуранта уголовного дела были задержаны в ноябре 2018 года — через две недели после отставки Ванюкова, который отвечал в зауральском правительстве за сферу строительства и ЖКХ. Взятка, вменяемая экс-чиновнику, связана с деятельностью компании Бабаяна «Транзит», с которой в 2017 году был заключен многомиллионный госконтракт на строительство дороги. Позже в уголовном деле появились новые эпизоды о взятках, полученных Ванюковым от других бизнесменов.